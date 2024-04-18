Вассерман нашел изъяны в законопроекте о «мертвых душах» в общежитиях Вассерман заявил о недоработке законопроекта о «мертвых душах» в общежитиях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Предложение о выселении студентов из общежития из-за их долгого отсутствия звучит разумно, но в нем есть множество тонкостей, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. По его словам, не совсем понятно, как следует поступать, если учащийся отсутствует по болезни или по причине ухода за больным родственником.

Как в этом случае лишать права на общежитие? Или можно временно занять это место, чтобы он мог вернуться. Я не сомневаюсь, что в ходе обсуждения законопроекта появится множество таких тонкостей, но обсуждать стоит, — отмечает он.

Вассерман согласен с серьезностью проблемы. Он отмечает, что во время обсуждения в комитетах многие вопросы решатся, но на это уходит много времени.

С инициативой о выселении студентов из общежития в случае их долгого отсутствия выступил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Он предлагает оставлять места только тем, кто действительно в них нуждается. Определять это он предлагает по тому, действительно ли учащиеся проживают в своих комнатах.

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