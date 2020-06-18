Вассерман: голосование по поправкам — референдум доверия Путину

https://static.news.ru/photo/d9ad0bf6-b13d-11ea-bd78-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Голосование по любой инициативе, предложенной президентом, в частности, грядущий плебисцит по поправкам в Конституцию РФ, в больше степени отражает доверие главе государства. Такое мнение высказал российский публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

В интервью YouTube-каналу Дениса Галича он отметил, что степень доверия Путину можно будет оценить, исходя из количества людей на избирательных участках и поддержки предложенных президентом поправок. Он подчеркнул, что в большинстве своём люди не вникают в суть того, что происходит. Они делают свой выбор и принимают решение «за» или решение «против», исходя из доверия к нынешней власти.

По словам Вассермана, это не значит, что народ глупый, просто люди заняты ежедневными делами и насущными проблемами: им некогда погружаться в предмет так глубоко, как это делает Путин. По этой причине предстоящее голосование можно, хоть и с оговорками, назвать голосованием о доверии Путину, считает эксперт.

Вассерман подытожил,что народ придёт голосовать за тот курс, который им предложил их президент.

Сам Вассерман уточнил, что не успел целиком ознакомиться с предлагаемыми поправками, сообщает ИА DEITA.RU.

Плебисцит по поправкам пройдёт 1 июля. Президент Владимир Путин поручил провести голосование, сославшись на стабилизацию эпидемиологической обстановки в России.

Пакет поправок закрепит в Конституции понятие традиционного брака, верховенство российских законов над решениями международных органов, особый статус русского языка, социальные гарантии государства перед гражданами. Одна из внесённых поправок позволит Путину в пятый раз баллотироваться на пост президента, что невозможно при действующей редакции Основного закона.

Законопроект о поправках одобрен парламентами всех уровней и подписан президентом, но, согласно одному из положений, вступит в силу по итогам голосования 1 июля.