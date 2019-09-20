https://static.news.ru/photo/e862069e-dbc6-11e9-8881-fa163e074e61_660.jpg Василий Уткин Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Журналист и блогер Василий Уткин отметил, что решение Российского футбольного союза об отказе допуска игрока «Зенита» Александра Кокорина до матчей чемпионата страны является законным.

Одновременно с этим он выразил сожаление по поводу того, что форвард не сыграет в грядущих встречах.

Мне жаль, что Кокорину нельзя играть до нового трансферного окна. Но вообще-то, кажется, впервые в почти годичном кейсе Кокорина произошло что-то действительно законное. От и до, без понятий, — пишет Уткин в Telegram.

Ранее News.ru сообщал, что журналистка и медиаменеджер Тина Канделаки заявила о «советском подходе» РФС к реабилитации Кокорина.

Она подчёркивает, что игрок «Зенита» физически не мог подать все необходимые документы вовремя, так как отбывал наказание в колонии на территории Белгородской области за две драки, устроенные им вместе с братом Кириллом, футболистом Павлом Мамаевым и их общим другом Александром Протасовицким в октябре 2018 года.