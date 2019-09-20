https://static.news.ru/photo/e862069e-dbc6-11e9-8881-fa163e074e61_660.jpgВасилий Уткин Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Журналист и блогер Василий Уткин отметил, что решение Российского футбольного союза об отказе допуска игрока «Зенита» Александра Кокорина до матчей чемпионата страны является законным.
Одновременно с этим он выразил сожаление по поводу того, что форвард не сыграет в грядущих встречах.
Мне жаль, что Кокорину нельзя играть до нового трансферного окна. Но вообще-то, кажется, впервые в почти годичном кейсе Кокорина произошло что-то действительно законное. От и до, без понятий, — пишет Уткин в Telegram.
Ранее News.ru сообщал, что журналистка и медиаменеджер Тина Канделаки заявила о «советском подходе» РФС к реабилитации Кокорина.
Она подчёркивает, что игрок «Зенита» физически не мог подать все необходимые документы вовремя, так как отбывал наказание в колонии на территории Белгородской области за две драки, устроенные им вместе с братом Кириллом, футболистом Павлом Мамаевым и их общим другом Александром Протасовицким в октябре 2018 года.
Информация об отказе в регистрации опубликована на сайте союза. В комитете РФС по статусу игроков заявили, что принятое решение направлено на недопущение клубами и футболистами злоупотреблений своими правами в ущерб равенству всех участников соревнований и на сохранение единообразного подхода к применению норм — исключений регламентных документов РФС.