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Глава Министерства просвещения России Ольга Васильева заявила, что в школах не место фастфуду, вендинговым аппаратам и всякой «сладкой истории» с печеньем, чипсами и газировкой. Руководитель ведомства высказала своё мнение по этому поводу в разговоре с журналистами в воскресенье, 12 января.

Васильева заявила, что она категорически против фастфуда в школах. Кроме того, министр рассказала о своём взгляде на работу столовых в образовательных заведениях страны.

Здесь многое зависит от директора школы, от принятой в регионе системы. Практика показывает: если школа готовит сама, обед получается гораздо вкуснее, чем если бы в неё привозили полуготовый продукт, — приводит слова главы ведомства «Российская газета».

Минпросвещения, отметила Васильева, проводит регулярные мониторинги, касающиеся школьного питания. Более 80% родителей довольны тем, как кормят в столовых их детей. Сами школьники жалуются разве что на отсутствие разнообразия в меню.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Минпросвещения сообщила, что ведомство готовит корректировки в порядок внесения отметок в аттестат об основном и среднем общем образовании.

Как пояснила Васильева, новые правила разрешают учителям вместо оценок по пятибалльной системе ставить в аттестат отметку «зачтено». Получить зачёт вместо оценки теперь можно будет за такие предметы, как музыка, изобразительное искусство и физкультура.