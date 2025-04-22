Ваша шуба переживет стирку в машинке, если сделаете это: очистка после зимы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Казалось бы, стирка шубы своими руками — табу, но есть способ очистить ее после зимы дома без химчистки! Главное — соблюдать правила, иначе мех сваляется, а кожаная подкладка скукожится.

Пошаговая инструкция:

Выбираем режим — только «шерсть / ручная стирка» (30°C, отжим 400 об/мин).

Защищаем мех:

Выворачиваем шубу наизнанку

Кладем в специальный мешок для стирки

Добавляем 2−3 теннисных мяча — они предотвратят сваливание

Моющее средство — только жидкий шампунь для меха или детский гипоаллергенный гель.

Сушка — никаких батарей и фенов! Развешиваем на плечиках в хорошо проветриваемом помещении, периодически встряхиваем.

Если сделаете это, ваша шуба переживет стирку в машинке и станет мягче. Главное помните: если есть значок «только химчистка», даже не пытайтесь! То же самое касается норки и других видов дорогого меха. Подойдет только для шуб с пометкой «допускается ручная стирка».

Ранее стало известно, как вернуть свежесть подушкам за 20 минут без стирки.