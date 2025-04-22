Казалось бы, стирка шубы своими руками — табу, но есть способ очистить ее после зимы дома без химчистки! Главное — соблюдать правила, иначе мех сваляется, а кожаная подкладка скукожится.
Пошаговая инструкция:
Выбираем режим — только «шерсть / ручная стирка» (30°C, отжим 400 об/мин).
Защищаем мех:
- Выворачиваем шубу наизнанку
- Кладем в специальный мешок для стирки
- Добавляем 2−3 теннисных мяча — они предотвратят сваливание
Моющее средство — только жидкий шампунь для меха или детский гипоаллергенный гель.
Сушка — никаких батарей и фенов! Развешиваем на плечиках в хорошо проветриваемом помещении, периодически встряхиваем.
Если сделаете это, ваша шуба переживет стирку в машинке и станет мягче. Главное помните: если есть значок «только химчистка», даже не пытайтесь! То же самое касается норки и других видов дорогого меха. Подойдет только для шуб с пометкой «допускается ручная стирка».
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