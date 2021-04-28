"Ваш король - голый!": последнее слово Навального перед уходом судьи

https://static.news.ru/photo/2f154f4e-a8c4-11eb-994a-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Оппозиционер Алексей Навальный во время рассмотрения апелляции по делу о клевете на ветерана войны Игната Артёменко не смог удержаться от резких выражений. Мужчина, который присутствует на процессе через видео-связь из колонии № 2 в Покрове, где отбывает наказание, вновь жёстко высказался. Его слова передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Перед тем, как судья удалилась в совещательную комнату, оппозиционер высказал свою точку зрения.

Ваш король — голый. Уже миллионы людей кричат об этом... Он судорожно ищет кусочки святости, чтобы присвоить себе и использовать для своих личных целей, — эмоционально сказал оппозиционер.

По его словам, тема победы в Великой Отечественной войне нещадно эксплуатируется. Мужчина также заявил, что победой «торгуют направо и налево».

Как бы вы ни перекрывались, как бы ни пытались использовать победу в своих целях, у вас ничего не получится, — заключил Навальный.

Навальный участвует в процессе по видеосвязи из колонии во Владимирской области. Там он отбывает наказание по «делу Ив Роше»: в феврале 2021 года условный срок ему заменили на реальный якобы из-за того, что он игнорировал ежемесячную регистрацию в надзорной инспекции.

Дело завели летом 2020 года, процесс по нему должен было начаться ещё в августе, но его отложили из-за отравления фигуранта. В июне 2020 года Навальный репостнул в Twitter видео, в котором различные деятели призывали проголосовать за поправки к Конституции, обнуляющие сроки президента Владимира Путина. Участников ролика, среди которых был и ветеран войны Артёменко, политик назвал «продажными холуями».

В феврале мировой суд рассмотрел дело о клевете: допросил ветерана, его сиделку, внука и нескольких свидетелей. Навальный активно участвовал в процессе, задавал вопросы свидетелям и под конец заседания уличил внука потерпевшего в том, что его показания расходились с показаниями сиделки. В итоге оппозиционер был признан виновным, ему назначили штраф в 850 тысяч рублей.