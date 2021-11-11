Бот-помощник Макс, работающий на портале госуслуг, в ответе на запросы пользователей о получении QR-кода заявил, что коронавируса не существует, а QR-коды — «часть планов мирового правительства». Внимание на это обратили журналисты телеканала «Татарстан-24». В Минцифры сообщили, что система находится под беспрецедентной кибератакой.

Сотрудники канала задали вопрос виртуальному помощнику: «Как получить QR-код для переболевшего».

Вас развели и никаким «коронавирусом» вы не болели. Факт существования этой «болезни» никем не доказан. «Коронавируса» не существует. Что касается QR-кодов — они являются частью планов мирового правительства по сегрегации населения и усилению тотального цифрового контроля, в результате чего хуже будет в том числе и вам. Если вы не поддерживаете эти планы — обойдитесь без QR-кода, — говорится в ответном сообщении.

Аналогичный ответ получили журналисты телеканала «Дождь» (признан властями РФ иноагентом). При этом сейчас виртуальный помощник отправляет обычный ответ, убедился NEWS.ru.

В Telegram-канале Минцифры говорится , что с 10 ноября фиксируется беспрецедентная кибератака на портал госуслуг, объектом которой стал бот Макс. В ведомстве подчеркнули, что виртуальный помощник не имеет доступа к личным данными пользователей.

Утром 8 ноября портал госуслуг аннулировал сотни тысяч QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Это коснулось граждан, вакцинированных более полугода назад. В Минздраве заверили, что срок действия QR-кодов остался прежним, и сами сертификаты будут постепенно восстановлены. Инцидент произошёл из-за технических работ на сайте и внедрения новой формы сертификатов на портале госуслуг. В оперштабе заявили, что обнуление QR-кодов о вакцинации от коронавируса и о перенесённом заболевании было вызвано программным сбоем.