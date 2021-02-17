«Варварство»: в Госдуме высказались о дамбе Украины в Крыму

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Варварской политикой назвал депутат Госдумы РФ от Крымского региона Михаил Шеремет озвученный план киевских властей о завершении строительства дамбы на Северо-Крымском канале. Украина ранее объявила, что пытается максимально затруднить подачу воды на полуостров.

Киевские власти продолжают свою варварскую и человеконенавистническую политику по отношению к крымчанам, — подчеркнул Шеремет.

Впрочем, уверен он, попытки навредить Крыму — безнадёжная трата времени. У региона есть дорожная карта для подачи воды населению. Скоро водоснабжение Крыма станет надёжным, а дефицит останется в прошлом, заверил депутат РИА Новости.

Шеремет напомнил, что в первую очередь киевские власти действуют по принципу «отморожу уши назло маме», потому что перекрытие поставок по Северо-Крымскому каналу приведёт к экологическим проблемам в Херсонской области. Там уже наблюдается заболачивание земель.

Ранее «постпред» президента Украины в Крыму Антон Кориневич, который на самом деле заседает в Херсоне, заявил о планах достроить дамбу, чтобы «максимально исключить попадание воды» в Крым. В Крыму высмеяли план Украины, писал NEWS.ru.