https://static.news.ru/photo/60c63de2-2557-11ea-9f5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: CC BY-SA 4.0/Wikimedia

Варвара Караулова, отсидевшая в колонии за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ (запрещена в РФ), пока не смогла вернуться к нормальной жизни. Бывшая студентка философского факультета МГУ ходит в православную церковь, учит испанский и корейский языки, мечтает стать правозащитником, но из-за резонансного дела теперь с трудом сходится с новыми людьми.

В тюрьме я начала учиться заочно на юридическом факультете и сейчас продолжаю получать образование ещё и в области менеджмента. Параллельно с этим я работаю. Кроме того, пытаюсь заниматься правозащитной деятельностью, — рассказала RT Караулова.

Она пояснила, что условно-досрочное освобождение накладывает на неё обязанности раз в месяц отмечаться у инспектора, а в остальном она не чувствует никаких ограничений. Однако при знакомстве с новыми людьми всегда напряжённо ждёт реакцию на своё имя, так как заранее сложно бывает понять, что человек о ней думает. Варвара Караулова рассказала, что в тюрьме приняла православие, сейчас регулярно ходит в церковь и помогает «в организации служб для семей, чьи дети живут в хосписах». Девушка мечтает устроиться на работу, завести семью, купить квартиру, машину и помогать людям и животным.

Как писал News.ru, Караулова собирается написать книгу или статью о том, как осуществляется вербовка молодых людей эмиссарами экстремистов. Девушка уверена, что доведя до молодого поколения и не только информацию о том, чем вступление в ряды исламистов может быть чревато, она сможет спасти не один десяток человеческих судеб.