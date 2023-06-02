Варламову отказали в снятии статуса иноагента Суд отказался снимать с Варламова статус иноагента

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Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил иск блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к Минюсту с требованием лишить его статуса иноагента, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Блогер был признан иноагентом в марте 2023 года. Суд доказал, что тот распространял материалы других иноагентов, критиковал проведение СВО, а также получал финансирование от иностранных источников.

Суд отказал в удовлетворении исковых требований Варламова к Минюсту РФ. Истец требовал признать незаконным решение о включении его в реестр иноагентов, — огласил решение судья.

Общественное движение «Ветераны России» ранее потребовало проверить на предмет финансирования ВСУ покупателей продукции иностранных агентов, таких как певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и рэпер Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По мнению членов организации, исполнители получают основную часть дохода с продажи мерча.

Как рассказал депутат Госдумы Юрий Синельщиков, россиянин может снять статус иностранного агента через Министерство юстиции, несмотря на отсутствие четких критериев в законодательстве. Парламентарий уточнил, что для этого необходимо предоставить документы, которые подтвердят отсутствие условий, из-за которых статус был получен.