Варламова и Верзилова освободили из суданской тюрьмы

https://static.news.ru/photo/d8e04004-55b5-11eb-a1e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Блогера Илью Варламова, основателя «Медиазоны» Петра Верзилова и других россиян, задержанных ранее в Южном Судане, отпустили на свободу, рассказала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

По её словам, в настоящий момент дипломаты решают вопрос о выезде граждан РФ из страны, передаёт РИА Новости.

В результате предпринятых усилий задержанные россияне отпущены на свободу. В настоящее время решаются вопросы, связанные с их выездом из Южного Судана, — отметила представитель МИД.

Варламов и Верзилов в Telegram-канале блогера подтвердили эту информацию. Верзилов рассказал, что вопрос помог решить друг сына президента Южного Судана. По его словам, сын главы государства позвонил высокопоставленному сотруднику службы нацбезопасности страны и тот потребовал у силовиков отпустить россиян. Этот человек решил организовать для россиян конвой, который доставит их в место назначения, но люди, которые должны были решить этот вопрос на месте, оказались пьяны. Теперь россиянам нужно ждать следующего дня, чтобы покинуть город Капоэта.

Варламов, его жена, Верзилов и ещё несколько человек были задержаны в городе Капоэта в Южном Судане 13 января. По словам блогера, они приехали в местный аэропорт, чтобы полететь в столицу — Джубу. Однако в ходе досмотры у группы обнаружился пульт от дрона, которого к тому моменту у путешествующих уже не было, так как устройство ещё раньше изъяли в аэропорту города Энтеббе в Уганде. Он также рассказал, что военные попытались забрать у них телефоны, но те гаджеты не отдали.

Позднее Варламов сообщил, что им объявили об аресте. При этом в российском посольстве в Уганде уточнили, что россияне задержаны, а не арестованы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проинформировала, что дипломаты предпринимают усилия по освобождению задержанных в Южном Судане россиян, писал NEWS.ru.