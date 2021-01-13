Варламова и Верзилова освободили из суданской тюрьмы

Блогера Илью Варламова, основателя «Медиазоны» Петра Верзилова и других россиян, задержанных ранее в Южном Судане, отпустили на свободу, рассказала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
По её словам, в настоящий момент дипломаты решают вопрос о выезде граждан РФ из страны,
В результате предпринятых усилий задержанные россияне отпущены на свободу. В настоящее время решаются вопросы, связанные с их выездом из Южного Судана, — отметила представитель МИД.
Варламов и Верзилов в Telegram-канале блогера
Варламов, его жена, Верзилов и ещё несколько человек были задержаны в городе Капоэта в Южном Судане 13 января. По словам блогера, они приехали в местный аэропорт, чтобы полететь в столицу — Джубу. Однако в ходе досмотры у группы обнаружился пульт от дрона, которого к тому моменту у путешествующих уже не было, так как устройство ещё раньше изъяли в аэропорту города Энтеббе в Уганде. Он также рассказал, что военные попытались забрать у них телефоны, но те гаджеты не отдали.
Позднее Варламов сообщил, что им объявили об аресте. При этом в российском посольстве в Уганде уточнили, что россияне задержаны, а не арестованы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проинформировала, что дипломаты предпринимают усилия по освобождению задержанных в Южном Судане россиян, писал NEWS.ru.