Varlamov News: задержан коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Varlamov News со ссылкой на источник сообщает, что правоохранительные органы задержали коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова в ночь на 25 октября в одном из ресторанов Москвы. По информации источника, против него могут возбудить уголовное дело по статье о вымогательстве. Собчак, в свою очередь, заявила, что информации о задержании Суханова нет, однако мужчина не выходит на связь с утра.

Коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов был задержан в Москве в ночь на 25 октября, предположительно, против него может быть возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

Собчак выразила надежду, что сообщения о его задержании ошибочны.

Наш коммерческий директор Кирилл Суханов не выходит на связь с утра. Если сообщение в каналах правда и он задержан, то я надеюсь, что это какая-то ошибка. У нас подтверждений этого нет, — написала она.

10 августа стало известно об аресте журналистки Life.ru Александры Баязитовой. Ее отправили в СИЗО на два месяца. Позднее арест был продлен до 7 ноября. Женщине предъявили обвинение в вымогательстве с целью получения имущества (по пункту «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Вместе с ней были арестованы пиар-менеджер Чурилова и медиатехнолог Архарова. Им вменяется аналогичное преступление. Отмечалось, что всем троим грозит до 15 лет колонии.