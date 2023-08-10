Варламов лишится 30 тысяч рублей из-за поста в Telegram Варламова оштрафовали на 30 тыcяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Илья Варламов

Мещанский суд Москвы оштрафовал блогера Илью Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за нарушение правил маркировки иностранного агента, сообщает ТАСС. За неправильное оформление публикации в Telegram блогер заплатит 30 тысяч рублей.

Признать Варламова виновным в административном правонарушении, назначить наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, — огласила постановление судья.

Варламова обвинили по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ («Производство и распространение иноагентом материалов без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иноагентом либо касаются деятельности иноагента»), наказание по которой для физических лиц составляет штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил иск Варламова к Минюсту с требованием лишить его статуса иноагента. Блогер был признан иноагентом в марте 2023 года. Суд доказал, что он распространял материалы других иноагентов, критиковал проведение СВО, а также получал финансирование от иностранных источников.

До этого блогера Максима Каца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оштрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в постах в его Telegram-канале.