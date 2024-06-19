Варенье из абрикосов: рецепт заготовки на зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Абрикосы укрепляют организм, выводят из него холестерин, улучшают работу кровеносной системы. Поэтому приготовить из этих плодов что-то на зиму — хорошая идея. Делимся легким рецептом варенья из абрикосов.

Ингредиенты

абрикосы — 1 кг;

сахар — 1 кг;

вода — 150 мл;

лимонная кислота — по вкусу.

Способ приготовления

Для начала разберите абрикосы: для варенья нужны только крепкие, свежие абрикосы. Не используйте слишком мягкие, испорченные или недозрелые плоды!

Положите плоды в емкость с холодной водой минут на пять. Тщательно промойте абрикосы, высушите.

Разрежьте их на две части, уберите косточки.

Отправьте в подходящую емкость — например, глубокую миску. Посыпьте сахаром. Если хотите кислинку, добавьте немного лимонного сока или кислоты.

С помощью погружного блендера доведите ингредиенты до пюреобразного состояния.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Отправьте получившуюся массу на плиту. Следите за вареньем, периодически помешивая его.

Дождитесь закипания массы. После этого переведите варенье на слабый огонь.

Скоро на поверхности блюда появится пенка. Уберите ее, чтобы варенье было прозрачным. Варите где-то час, иногда перемешивая.

Готовность варенья из абрикосов проверяем с помощью интересного лайфхака: капаем каплю смеси на ноготь. Если загустело, то готово.

Уберите кастрюлю с блюдом с плиты, накройте емкость с ним полотенцем и дождитесь, пока остынет. Переложите получившееся варенье в предварительно стерилизованные банки.

Готово! Вы сделали варенье из абрикосов на зиму.

Посмотрите другой рецепт этого блюда на нашем сайте: абрикосовое варенье дольками.

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