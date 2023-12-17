«Ваня» оставил без света сотни тысяч россиян Минэнерго: 315 тысяч жителей юга России остаются без света из-за циклона «Ваня»

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Более 315 тысяч жителей южных регионов России остаются без света из-за непогоды, сообщила пресс-служба Министерства энергетики РФ. Речь идет о Луганской и Донецкой народных республиках, а также о Ростовской области. Энергетики продолжают устранять последствия мощных снегопадов, которые принес циклон «Ваня».

По данным на 10:00 мск обесточенными остаются потребители в Ростовской области — 6,7 тыс. человек, в ДНР — 173,7 тыс. человек, в ЛНР — 136,2 тыс. человек, — говорится в сообщении.

В Минэнерго подчеркнули, что массовые перебои с электроснабжением из-за ухудшения погодной обстановки также зафиксированы в Псковской области. Там, по данным на 10:00 17 декабря, без света остаются 5,5 тысячи граждан. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Ранее Роскосмос показал, как выглядит циклон «Ваня», который не только принес рекордные снегопады в Центральную Россию, но и добрался до южных субъектов страны. Снимок сделал космический аппарат «Метеор-М». По данным госкорпорации, циклон появился над территорией Молдавии, после чего ушел к Балтийскому морю, где соединился с атлантическим циклоном.

В Москве высота сугробов для 17 декабря достигла исторического максимума: высота снежного покрова зафиксирована на уровне 38 см. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, предыдущее достижение принадлежало 1941 году, когда в эту дату высота сугробов составляла 36 см.