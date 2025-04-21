Вам ничего не нужно резать! Салат «Мечта женщины»: готовим за 3 минуты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Мечта женщины» — просто находка для тех, кто не любит тратить много времени на приготовление еды, а потом еще часами отмывать кухню! Все ингредиенты просто достаются из упаковки и смешиваются за 3 минуты, а вкус как у ресторанного блюда.

Ингредиенты:

1 банка консервированной кукурузы (400 г);

1 банка красной фасоли в собственном соку;

200 г крабовых палочек (берите упаковку, где уже порезанные);

1 упаковка готовых сухариков «Кириешки» со вкусом краба;

150 г майонеза;

1 ч. л. лимонного сока.

Приготовление:

Откройте банки, слейте жидкость. Высыпьте в миску кукурузу и фасоль. Добавьте крабовые палочки прямо из упаковки (пока будете мешать, они распадутся на волокна). Влейте майонез и лимонный сок. Перед подачей добавьте сухарики и аккуратно перемешайте.

Если хотите пикантности, добавьте банку оливок без косточек — их тоже можно не резать!

Этот салат станет вашей палочкой-выручалочкой для внезапных гостей или ленивых ужинов. А главное — без грязи на кухне.

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