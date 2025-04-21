Салат «Мечта женщины» — просто находка для тех, кто не любит тратить много времени на приготовление еды, а потом еще часами отмывать кухню! Все ингредиенты просто достаются из упаковки и смешиваются за 3 минуты, а вкус как у ресторанного блюда.
Ингредиенты:
- 1 банка консервированной кукурузы (400 г);
- 1 банка красной фасоли в собственном соку;
- 200 г крабовых палочек (берите упаковку, где уже порезанные);
- 1 упаковка готовых сухариков «Кириешки» со вкусом краба;
- 150 г майонеза;
- 1 ч. л. лимонного сока.
Приготовление:
- Откройте банки, слейте жидкость.
- Высыпьте в миску кукурузу и фасоль.
- Добавьте крабовые палочки прямо из упаковки (пока будете мешать, они распадутся на волокна).
- Влейте майонез и лимонный сок.
- Перед подачей добавьте сухарики и аккуратно перемешайте.
Если хотите пикантности, добавьте банку оливок без косточек — их тоже можно не резать!
Этот салат станет вашей палочкой-выручалочкой для внезапных гостей или ленивых ужинов. А главное — без грязи на кухне.
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