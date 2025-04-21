Салат «Мечта женщины» — просто находка для тех, кто не любит тратить много времени на приготовление еды, а потом еще часами отмывать кухню! Все ингредиенты просто достаются из упаковки и смешиваются за 3 минуты, а вкус как у ресторанного блюда.

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированной кукурузы (400 г);
  • 1 банка красной фасоли в собственном соку;
  • 200 г крабовых палочек (берите упаковку, где уже порезанные);
  • 1 упаковка готовых сухариков «Кириешки» со вкусом краба;
  • 150 г майонеза;
  • 1 ч. л. лимонного сока.

Приготовление:

  1. Откройте банки, слейте жидкость.
  2. Высыпьте в миску кукурузу и фасоль.
  3. Добавьте крабовые палочки прямо из упаковки (пока будете мешать, они распадутся на волокна).
  4. Влейте майонез и лимонный сок.
  5. Перед подачей добавьте сухарики и аккуратно перемешайте.

Если хотите пикантности, добавьте банку оливок без косточек — их тоже можно не резать!

Этот салат станет вашей палочкой-выручалочкой для внезапных гостей или ленивых ужинов. А главное — без грязи на кухне.

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