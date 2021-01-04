Валуев предложил ограничить и регламентировать применение реагентов зимой

Использование зимой в населённых пунктах вредящих окружающей среде реагентов необходимо ограничить и регламентировать, считает первый зампред комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев. Соответствующая инициатива уже рассматривается в Госдуме.
Валуев подчеркнул, что использование реагентов влияет на природные комплексы, так как эти составы используются, в том числе на участках трасс федерального и регионального значения,
Он отметил также, что московские власти закупают ежегодно чрезмерное количество реагентов.
Никто не может просчитать погоду, а использовать-то реагенты надо. И идёт условный дворник и мощными горстями это разбрасывает, — сказал зампред.
Он обратил внимание, что действие реагентов можно увидеть не только на обуви, но и на лапах домашних питомцев, что «более печально». По словам Валуева, на заседаниях рабочей группы участники дискуссии делятся на два лагеря: защитники реагентов и сторонники ограничения их использования.
Как писал NEWS.ru, учёные из Китая и США провели дополнительные исследования климатических изменений, вызванных локдаунами, ограничением авиаперелётов и снижением автомобильного трафика в мегаполисах, и пришли к заключению, что выводы о значительном улучшении экологической обстановки неоднозначны.