Валуев перепутал слово и пригрозил россиянам «испытательными работами»

https://static.news.ru/photo/a6671a5e-244b-11ea-a3ba-fa163e074e61_660.jpg Николай Валуев Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Депутат Госдумы Николай Валуев пригрозил россиянам суровыми штрафами и серьёзными тюремными сроками за поджог сухой травы. Он, возможно, перепутал слова и пригрозил «испытательными работами». Скорее всего, он имел в виду исправительные работы.

В России потеплело, и в регионах опять появилась опасность лесных пожаров. Хочу напомнить, что пал травы запрещён. Многие люди не видят в этом ничего опасного, но это не так. Огонь от горящей травы, подгоняемый ветром, переходит в леса и уничтожает лесные насаждения, — напомнил депутат.

Он отметил, что обычный окурок может стать причиной стихийного бедствия, гибели людей, животных и птиц. По словам Валуева, если такое происходит, то виновников ждут «штрафы до 400–500 тысяч рублей, испытательные работы или лишение свободы на срок до четырёх лет».

Парламентарий рассказал, что за последние сутки в Брянской области на тушение горящей травы пожарные выезжали 70 раз.

Площадь пожара в Новохопёрском заповеднике в Воронежской области составила от 80 до 100 га, писал ранее NEWS.ru. К ликвидации были привлечены 12 отделений.