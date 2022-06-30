Валуев объяснил запрет продажи пластиковой посуды на Байкале риском рака

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Николай Валуев

В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи пластиковых пакетов и посуды на озере Байкал, депутат Николай Валуев объяснил это тем, что пластик остается в рыбе и провоцирует онкологию в организме у человека. По его словам, которые приводит «360», этот компонент «разбивается на микропластик» и оседает в организме рыбы, которую потом едят люди.

Пластик разбивается в итоге на микропластик, и это все содержится даже в рыбе, которую человек потребляет, в результате у него может развиться онкологическое заболевание. Сейчас все больше загрязнений микропластиком — и больше людей, которые оставляют его на берегах, — заявил Валуев.

Он посетовал, что достаточно большое количество мусора, в частности — упаковка, состоит именно из трудноперерабатываемого пластика. Валуев также добавил, что планирует предложить запретить продавать на Байкале моющие средства, содержащие фосфонатные соединения. По его мнению, от подобных средств стоит отказаться во всей России, так как некоторые компоненты сильно вредят экологии.

В мире уже давно пользуются другими моющими средствами. Немалая часть фосфоната вызывает гниль в зеленых водорослях, а она убивает все живое, Байкал не исключение, — резюмировал депутат.

Ранее вице-премьер РФ Виктории Абрамченко заявила, что в России с 2025 года начнут постепенно отказываться от одноразовых пластиковых изделий. Также вице-премьер отметила, что благодаря действию мусорной реформы, целями которой с 2019 года были ликвидация незаконных свалок, переход на раздельный сбор мусора, сортировка и переработка отходов, в стране на 27% сократился объем захоронения отходов.