https://static.news.ru/photo/ccd48f5a-2342-11ea-afd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко не увидела серьёзных оснований для изменений базиса Конституции России, однако допустила возможным обсуждение вопроса перераспределения полномочий между ветвями власти.

Своими размышлениями на тему основного закона страны Матвиенко поделилась в интервью телеканалу «Россия 24». Спикер посчитала, что первая глава конституции не нуждается в изменениях, так как «носит фундаментальный характер» и содержит «универсальные ценности». Однако некая «донастройка» основного закона возможна, отметила Матвиенко.

Сенатор отметила, что допускает дискуссию в части перераспределения полномочий между регионами и федеральным центром.

Такие предложения можно разрабатывать, но они должны пройти очень широкое обсуждение, — заключила Матвиенко.

Как ранее передавал NEWS.ru, в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин также высказался за сохранение в неизменном виде первой главы конституции, однако допустил изменения в статье о президентских сроках, из которой можно было бы убрать слово «подряд».