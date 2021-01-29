Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Гвинее

https://static.news.ru/photo/6ad9bc6a-623b-11eb-bf6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Национальное управление фармацевтики и лекарственных средств Республики Гвинея приняло решение о регистрации в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который принимал участие в разработке препарата.

Республика Гвинея стала второй страной Африки, одобрившей применение вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении на сайте организации.

Там отмечается, что препарат зарегистрировали по ускоренной процедуре (emergency use authorization) без проведения собственных клинических исследований. Кроме того, прививку сделал президент страны Альфа Конде.

Также «Спутник V» сейчас разрешено использовать в Белоруссии, Сербии, Венгрии, ОАЭ, Алжире, Аргентине, Туркменистане, Венесуэле, Палестине и России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Ирана прорабатывают возможность приобретения российской вакцины «ЭпиВакКорона», заявил глава отдела по связям с общественностью иранского Минздрава Киануш Джаханпур. Он также добавил, что власти страны дополнительно изучают две вакцины из Индии и ряд вакцин из КНР. «Стена недоверия» между Ираном и США с Великобританией стала причиной запрета на импорт напрямую из этих стран вакцин против COVID-19.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы два средства от COVID-19: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможно утверждение третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».