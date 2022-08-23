Вакцину «Спутник V» адаптировали под «дельту» и «омикрон» Центр Гамалеи разработал вариант вакцины от коронавируса «Спутник V», адаптированный против штаммов «дельта» и «омикрон»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ученые из НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) объявили о разработке новой версии вакцины «Спутник V», адаптированной против штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон», передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение РФПИ. Кроме того, состав препарата учитывает мутацию L-452-R, которая присутствует в варианте «омикрона» BA.5, но отсутствует в подварианте ВА.1.

На протяжении пандемии НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи активно изучает новые штаммы SARS-CoV-2 и соответствующим образом адаптирует вакцину «Спутник V». Новый вариант вакцины создан с учетом особенностей штамма «дельта» и широко доминирующего по всему миру в последние месяцы штамма «омикрон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый вариант вакцины «Спутник V» обеспечивает достоверное снижение вирусной нагрузки в легких у животных, зараженных вариантом «омикрон» BA.5.

Ранее стало известно, что показатель заболеваемости COVID-19 в России за последнюю неделю вырос на 38%. Кроме того, рост числа зараженных отмечен в 85 субъектах. При этом в 23 регионах увеличение количества заболевших больше среднего значения по стране. Всего с начала пандемии коронавируса в РФ зафиксировано 19 150 404 случая заражения.