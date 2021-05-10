Вакцину «Спутник Лайт» защитят от подделок цифровой маркировкой

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Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» защитят от фальсификаций с помощью цифровой маркировки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Уникальный код маркировки в формате Data Matrix будет наноситься на клапан каждой упаковки. Это позволит отслеживать происхождение вакцины, контролировать движение как отдельной упаковки, так и партии препарата от места производства до конкретной медицинской организации. Данная мера защитит вакцину от подделки и обезопасит граждан.

Информация из системы «Честный знак» позволяет прогнозировать и отслеживать достаточность комплектов вакцин, что важно для начала вакцинации в поликлинике или прививочном пункте, — цитирует агентство сообщение центра.

«Спутник Лайт» — четвёртая отечественная вакцина от коронавируса. Она была зарегистрирована 6 мая. По данным, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), эффективность препарата оценивается в 79,4%, что выше многих вакцин с двумя уколами. Клеточный иммунный ответ к s-белку коронавируса после вакцинации формируется у 100% пациентов на 10-й день.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что этой вакциной будут прививаться граждане в возрасте от 18 до 60 лет. Препарат поступит в гражданский оборот после прохождения процедуры регистрации цены и согласования федеральными органами.