Вакцину от COVID-19 центра Чумакова могут зарегистрировать в феврале

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Генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Айрат Ишмухаметов сообщил, что регистрация разработанной учреждением вакцины от коронавируса ожидается в феврале.

Считали необходимым, чтобы к моменту регистрации вакцины у нас был под неё свой производственный участок. И мы такой участок сформировали. У нас теперь есть отдельный производственный цех, который заработает в феврале, — рассказал учёный в интервью «Российской газете».

На вопрос, почему третья фаза клинических испытаний препарата запланирована на март, Ишмухаметов ответил, что центру «необходимо ещё какое-то время в феврале, чтобы подготовить производственный участок». Ранее сообщалось, что вакцину центра Чумакова должны были зарегистрировать в середине декабря.

По словам учёного, в год планируется выпускать 10 млн доз препарата. При этом он выразил уверенность, что в будущем этот объём увеличится.

Думаю, мы придём к добровольно-принудительному способу введения вакцин. Просто потому, что люди гибнут. Выбор между демократией и здоровьем населения в условиях эпидемии должен быть в пользу здоровья, — поделился прогнозом Ишмухаметов.

Гендиректор также сказал, что в центре придумали шуточную версию названия вакцины — «ЧуВак» (от «Чумаков» и «Вакцина»).

В начале декабря президент РФ Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян, передавал NEWS.ru. В первую очередь прививку получат врачи и учителя. Такое заявление глава государства сделал в ходе открытия многофункциональных медцентров Минобороны. Он отметил, что в настоящий момент в стране произведено около 2 млн доз препарата «Спутник V».

В РФ в настоящее время зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона». Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса. В ведомстве готовы рассмотреть документы от зарубежных производителей, если они будут поданы в соответствующем порядке.