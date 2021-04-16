Вакцину «КовиВак» начали отправлять в российские регионы

https://static.news.ru/photo/8e96b692-9eab-11eb-9c9c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первые партии третьей российской вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак» отправили в российские регионы. Об этом заявил генеральный директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

Первые партии цельновирионной инактивированной вакцины «КовиВак», созданной в центре имени Чумакова для профилактики коронавирусной инфекции, вчера поздно вечером были отправлены в российские регионы. Постепенно начинаем отгружать и отправлять нашу вакцину потребителям, — цитирует ТАСС Ишмухаметова.

В марте Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала предельную отпускную стоимость «КовиВака» в размере 4330 рублей за упаковку. Существует два вида упаковки: с 10 ампулами в комплекте с ампульным ножом или ампулы с кольцом излома или точкой вскрытия. В центре Чумакова намерены осенью отправить во Всемирную организацию здравоохранения документы на переквалификацию «КовиВака». Это произойдёт после завершения третьей фазы клинических испытаний, в которой примут участие около трёх тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, в России разрабатывается ещё одна вакцина от коронавирусной инфекции. Над препаратом работают специалисты НИИ гриппа имени Смородинцева. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, НИИ обладает высоким научным потенциалом, научной и научно-производственными площадками.