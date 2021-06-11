Вакцину «ЭпиВакКорона» признали халяльной

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Российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» получила сертификат соответствующей стандарту «халяль». Об этом сообщается на сайте Международного центра стандартизации и сертификации «Халяль» при Совете муфтиев России.

Разработчики препарата предоставили в центр документы о составе медикамента и технологии его производства.

На основании представленных документов специалистами МЦСиС «Халяль» принято заключение о соответствии вакцины «ЭпиВакКорона» стандарту «Халяль» Духовного управления мусульман и Совета муфтиев России, — сообщили в центре.

Там отметили, что бактерии, входящие в состав вакцины, не запрещены, так как относятся к категории микроорганизмов. При этом в производстве не используется ферменты и гормоны.

«ЭпиВакКорона» — однокомпонентная синтетическая пептидная вакцина против COVID-19, разработчиком которой является научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». «ЭпиВакКорона» стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года.

В настоящее время в РФ зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник Лайт» центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», «КовиВак» центра имени Чумакова РАН.

Ранее сообщалось, что Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», где была разработана «ЭпиВакКорона», планирует подать заявку во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на одобрение препарата для его экспорта. В центре отметили, что получили свыше 100 заявок из-за рубежа на поставку вакцины.