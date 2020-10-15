Вакцинолог сообщил, когда в РФ стабилизируется ситуация с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c5fe10b8-0f8a-11eb-acc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа на территории России следует ждать через две недели. До этого момента число заразившихся, вероятнее всего, будет продолжать расти. Об этом в разговоре с журналистами заявил врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

По его словам, исходя из эпидемиологического прогноза, стабилизация должна начаться с ноября. До конца октября рост числа заболевших будет продолжаться. А потом Россию ждёт уменьшение уровня распространения в течение трёх-четырёх месяцев.

Как подчеркнул доктор, на ситуацию с заболеваемостью также влияет тот факт, что сейчас многие проходят тестирование на COVID-19.

В мае в больницы поступали 1600-1800 людей, а сейчас 1200. Ориентироваться надо на количество госпитализированных. Тогда здравоохранение справилось и сейчас справляется. Не надо пугаться этих цифр, — цитирует Тимакова РИА Новости.

За прошедшие сутки коронавирус выявили у 15 150 жителей 85 российских регионов. Всего число заражённых COVID-19 в РФ увеличилось до 1 369 313 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний новосибирского Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов считает, что происходящее с коронавирусом во всём мире полностью соответствует эпидемиологическому процессу, и, вероятно, остановить значительный прирост случаев заражения удастся к концу ноября.