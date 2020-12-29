Вакцинные паспорта могут появиться в России уже в 2021 году

https://static.news.ru/photo/277d7364-4a10-11eb-b4da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вакцинные паспорта для людей, привившихся от COVID-19, могут стать реальностью уже в 2021 году, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Я думаю, ряд стран будут вводить это быстрее, другие будут вводить более медленно. Безусловно, будут в том числе и перелёты на самолётах либо по системам тестирования, либо по вакцинным паспортам, — отметил Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

Некоторое время назад глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что на сайте госуслуг в январе можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса.

Медики за последние сутки вылечили 24 874 пациента с COVID-19 в России. За всё время пандемии в стране выздоровели 2 496 183 человека.

Днём ранее от коронавируса излечились 20 480 граждан. Кроме того, врачи выявили 27 002 новых случая заражения. В общей сложности в стране были инфицированы 3 105 037 россиян. Скончались 55 827 человек, из них 562 — за минувшие сутки.

Ранее NEWS.ru писал, что сейчас в Москве на амбулаторном и стационарном лечении от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) находятся около 130 тысяч человек, рассказал глава города Сергей Собянин. Он добавил, что мегаполис в данный момент на пике заболеваемости.