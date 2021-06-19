«Вакцинируйся — и свободен»: Собянин поговорил с Незлобиным в комментариях

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на шуточный пост юмориста Александра Незлобина в соцсети Instagram. Глава города порекомендовал комику сделать вакцину.
Юморист
Привет. Вакцинируйся — и всё лето свободен, — ответил глава столицы.
Незлобин поблагодарил за этот ответ.
Ранее Собянин заявил, что людей, ранее прошедших вакцинацию от коронавируса, необходимо прививать повторно, поскольку у них закончились антитела. По его словам, ревакцинация является жизненной необходимостью.
За последние сутки медики выявили в России 17 906 случаев COVID-19. У 17,9% инфицированных не было клинических симптомов недуга. За минувшие 24 часа от коронавируса умерли 466 граждан. Выздоровели — 10 684.