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«Вакцинируйся — и свободен»: Собянин поговорил с Незлобиным в комментариях

14:13, 19 июня 2021
Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на шуточный пост юмориста Александра Незлобина в соцсети Instagram. Глава города порекомендовал комику сделать вакцину.

Юморист написал личное сообщение в соцсети градоначальнику, где спросил его, не занят ли он, а также можно ли что-то планировать на лето. А затем сделал скриншот и опубликовал пост, где спросил у подписчиков, ответит ли ему Собянин. Мэр пришёл в комментарии к публикации.

Привет. Вакцинируйся — и всё лето свободен, — ответил глава столицы.

Незлобин поблагодарил за этот ответ.

instagram.com/nezlobinofficial

Ранее Собянин заявил, что людей, ранее прошедших вакцинацию от коронавируса, необходимо прививать повторно, поскольку у них закончились антитела. По его словам, ревакцинация является жизненной необходимостью.

За последние сутки медики выявили в России 17 906 случаев COVID-19. У 17,9% инфицированных не было клинических симптомов недуга. За минувшие 24 часа от коронавируса умерли 466 граждан. Выздоровели — 10 684.

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