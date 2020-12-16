Вакцинацию от COVID-19 внесут в календарь прививок России

https://static.news.ru/photo/5468d01c-3f98-11eb-9475-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил внести вакцинацию от коронавируса в российский календарь прививок.

По данным пресс-службы кабмина, необходимые правки будут внесены до 17 декабря в приказ Минздрава «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Как отметил политик, для эффективного проведения масштабной вакцинации предусмотрены специальные графики поставки препарата по всей России. Он добавил, что все субъекты уже готовы к её проведению.

Также премьер поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко проконтролировать работу всех прививочных пунктов в стране в период новогодних праздников, передаёт телеканал «360».

Как писал NEWS.ru, российская биотехнологическая компания Biocad 16 декабря приступила к поставкам вакцины «Спутник V» от COVID-19 для проведения масштабной вакцинации на территории России.

15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцину от коронавируса доставили во все регионы России, все субъекты приступили к вакцинации людей. По его словам, во всех субъектах развёрнуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для распределения. Сейчас правительство получило логистические паспорта готовности к вакцинации во всех регионах.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.