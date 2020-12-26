Вакцинация в Москве стала доступна новым категориям граждан

https://static.news.ru/photo/535bce82-489d-11eb-821e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Global Look Press

С 28 декабря в Москве открывается вакцинация от коронавируса для москвичей старшего возраста, сотрудников ЖКХ, работников сферы общественного питания, спорта, а также органов правопорядка и волонтёров, сотрудничающих с некоммерческими и религиозными организациями.

С 28 декабря начинается третья волна вакцинации с открытием этой процедуры для новых категорий граждан. С 14 декабря могли привиться только работники медицинских и образовательных учреждений, сотрудники социальных служб и учреждений культуры. С 21 декабря вакцинация открылась для работников транспорта, энергетики, промышленности и сотрудников СМИ.

Власти Москвы заявляют, что по мере поступления вакцины она будет доступна для всё большего числа граждан. В конечном счёте, вакцина будет доступна для всех жителей столицы, сообщает сайт мэра Москвы.

Как сообщал NEWS.ru, ранее в Минздраве России заявили, что испытания показали безопасность вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет. Ведомство одобрило начало вакцинации пожилых граждан.