Силуанов: вакцинация россиян обойдётся в 75-100 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/6c2ca1cc-4a71-11eb-ba81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Вакцинация граждан России от коронавируса может обойтись в крупную сумму, которая исчисляется десятками миллиардов рублей. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

Такой прогноз он озвучил в интервью телеканалу «Россия 24».

Это существенные ресурсы, может стоить от 75 до 100 млрд рублей. Всё зависит от того, как пойдёт вакцинация, сколько людей изъявят желание вакцинироваться, — сказал Силуанов.

Он отметил, что новые задачи, связанные с вакцинацией, которые стоят перед властями в следующем году, не были учтены при долгосрочном планировании бюджета. Тем не менее, россиян будут прививать бесплатно и за счёт государства, подчеркнул он.

Прививать граждан РФ от коронавируса начали 15 декабря. Первыми препарат получают люди из групп риска и те, кто по роду деятльности контактирует с большим количеством людей.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил против обязательной вакцинации от коронавируса. Свою позицию он аргументировал тем, что у каждого препарата есть свои противопоказания. В ответ на это глава ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что антипрививочные настроения подогревают лоббисты от фарминдустрии, которые заинтересованы в продаже лекарств от коронавируса.

Незадолго до того на большой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что массовая вакцинация от коронавируса необходима, так как это один из немногих путей преодоления всех вопросов, связанных с пандемией. Он добавил, что российская вакцина эффективна и безопасна, поэтому нет никаких причин не прививаться.

Тем не менее, проведённый осенью партией «Единая Россия» опрос показал , что 73% россиян не согласны на прививку, а 4% уверены, что она вовсе не нужна, так как они уже переболели. При этом 93% уверены, что никто не имеет права заставлять их делать прививку, если они этого не хотят, а 7% полагают, что вакцинация должна быть принудительной, писал NEWS.ru.