Вакцинация россиян «ЭпиВакКороной» начнётся в 2021 году

https://static.news.ru/photo/b3d88c96-28c2-11eb-9385-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роспотребнадзор/facebook.com

Массовая вакцинация населения России от COVID-19 препаратом «ЭпиВакКорона», разработанным центром «Вектор», начнётся в 2021 году.

Предлагаю всем верить в лучшее, массовая вакцинация и в РФ, и в других странах мира у нас начнётся в 2021 году, желательно — в первой половине, — рассказал директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов на виртуальном симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19».

Она будет абсолютно бесплатной.

Вакцина была зарегистрирована в середине октября. 17 ноября стартовали её пострегистрационные испытания. «Вектор» планирует задействовать в них подростков в возрасте от 14 до 17 лет, а также полторы сотни добровольцев старше 60 лет.

В РФ в настоящее время зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона». Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин он коронавируса. В ведомстве готовы рассмотреть документы от зарубежных производителей, если они будут поданы в соответствующем порядке.

Ранее NEWS.ru писал, что немецкие компании BioNTech и Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний совместно разработанной вакцины от COVID-19, эффективность которой превышает 90%. В центре Гамалеи полагают, что у этого препарата могут быть проблемы с распространением в России и других странах мира, поскольку он не может храниться при температуре выше минус 75–80 градусов Цельсия.