Вакцинация от COVID-19 началась во всех регионах

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Вакцину от коронавируса доставили во все регионы России, везде приступили к вакцинации людей, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Мы вышли на очень важный этап в борьбе с распространением коронавирусной инфекции — начали масштабную вакцинацию наших граждан по всей стране. Чтобы провести её эффективно, разработан график поставки препарата в регионы, — сказал он.

По его словам, по всех субъектах развёрнуто 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для распределения. Сейчас правительство получило логистические паспорта готовности к вакцинации во всех регионах.

В вакцинации принимают участие 1299 медицинских организаций по всей стране. Кроме того, прививку поставили 28,5 тысячи человек, данные которых содержатся в специальном реестре, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что эффективность вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» подтверждена на уровне 91,4%. Это следует из анализа данных в заключительной контрольной точке клинических исследований препарата.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.