Вакцинация детей от коронавируса в России приостановлена В РФ перестали прививать детей от COVID-19 из-за испытаний обновленной вакцины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России приостановили вакцинацию детей с 12 до 18 лет от COVID-19, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов во время пресс-конференции. По его словам, которые приводит «Интерфакс», в настоящее время началась третья фаза клинических испытаний обновленной вакцины от коронавируса.

В настоящий момент вакцинация детей этого возраста (с 12 до 18 лет — NEWS.ru) приостановлена, потому что Минздрав запустил третью фазу клинических испытаний новой вакцины от коронавирусной инфекции с новым актуальным штаммовым составом, которая проходит в настоящий момент испытания, — сказал Горелов.

Ранее он заявил, что оснований для введения в России жестких карантинных ограничений нет. Он подчеркнул, что в РФ уже сформировался поствакцинальный и постинфекционный иммунитет. Каждый россиянин уже так или иначе успел встретиться с коронавирусом, добавил эксперт. В связи с этим можно гарантировать, что даже в случае заражения заболевание будет протекать абсолютно иначе.

До этого вирусолог Сергей Нетесов рассказал, что отличительной чертой нового штамма коронавирусной инфекции «пирола» является кашель. Для легких форм заболевания характерны насморк и озноб, добавил он. Штамм может быть заразен даже для тех, кто ранее переболел COVID-19. Чтобы обезопасить себя, вирусолог посоветовал носить маски.