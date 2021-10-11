Вакцинация детей от COVID-19 может начаться в январе 2022 года

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся к январю 2022 года. Такие сроки назвала главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко в интервью Первому каналу.

Пока нет, [детей не прививают от коронавируса]. Над этим ведётся очень активная работа, и, я надеюсь, что с января уже стартует [вакцинация детей], — заявила она.

По её словам, в настоящее время проходят клинические испытания вакцины для детей. Она добавила, что несовершеннолетние достаточно тяжело переносят коронавирусную инфекцию.

Ранее врач-инфекционист заявил, что дети в 26 раз чаще стали заражаться коронавирусом из-за пришедшего в Россию индийского штамма. Он уточнил, что раньше дети болели редко из-за небольшого количества рецепторов, через которые коронавирус внедряется в клетки человека.

Однако новая мутация способна прочнее связываться с рецепторами для проникновения в организм, и в случае заболевания взрослых в большинстве случаев заболевают и дети, причём всех возрастов. Особенно опасен вирус для детей в возрасте до трёх лет с сопутствующей патологией, с избыточной массой тела, а также с хроническими заболеваниями.