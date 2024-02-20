Вакцина от рака, УЗИ в любой деревне: какой будет медицина РФ через 10 лет

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На реализацию анонсированного президентом России Владимиром Путиным нацпроекта по развитию современных технологий в сфере здравоохранения уйдет от пяти до десяти лет. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Проект предусматривает внедрение передовых методов лечения и профилактики болезней, включая вакцину от рака, разработка которой ведется в России. О том, как изменится медицина РФ к 2034 году, — в материале NEWS.ru.

Что Путин поручил изменить в российском здравоохранении

Выступая на Форуме будущих технологий, президент РФ обязал кабмин до конца года «обеспечить запуск еще одного национального проекта по развитию современных технологий сбережения здоровья, обеспечивающего технологический суверенитет».

«В предстоящие годы предстоит серьезно изменить принципы, подходы к работе системы здравоохранения. Нам нужно настроить всю систему — от первичного звена до ведущих клиник, институтов», — заявил Владимир Путин.

Он поручил «задействовать весь потенциал передовых цифровых и медицинских технологий». В их числе, по словам российского лидера, «технологии управления на основе данных, индивидуальные лекарства, новое медицинское оборудование и методы лечения заболеваний, подбор витаминов и режимы питания <...>, технологии дистанционного мониторинга здоровья».

Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына/МИА «Россия сегодня» Владимир Путин

Президент РФ поручил увеличить бюджетное финансирование новых медицинских разработок и «расширить сеть национальных медицинских исследовательских центров, усилить их взаимодействие с другими исследовательскими институтами».

Среди озвученных планов — разработка и принятие законов для облегченного создания, тестирования и использования современных медицинских технологий. В частности, речь идет о персонализированных лекарствах, разработанных для конкретного пациента, а также о развитии регенеративной медицины.

«Мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин, вакцин против рака, и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. И рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии», — добавил Путин.

Как изменятся зарплаты врачей с 1 апреля

Президент РФ потребовал от властей регионов с 1 апреля повысить до 50% оклады медработников с сохранением дополнительных выплат. Он рассказал об увеличении ежемесячных выплат для медработников первичного звена в малых городах, райцентрах и селах.

Согласно нововведениям, в городах с населением 50–100 тысяч человек врачи будут дополнительно получать 29 тысяч рублей в месяц, а средний медперсонал — 13 тысяч. В населенных пунктах, где живет менее 50 тысяч человек, такие выплаты составят 50 и 30 тысяч рублей соответственно.

Помимо этого, власти обещают выровнять тарифы на оказание медпомощи в городах и сельской местности. По словам Владимира Путина, «существенно увеличится» финансовая поддержка фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и других организаций первичного звена в малых населенных пунктах.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сколько лет потребуется на реализацию нацпроекта

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с NEWS.ru заявил, что все озвученные главой государства предложения абсолютно реалистичны. Он полагает, что новый нацпроект по модернизации здравоохранения можно реализовать за десятилетие.

«Сроки реализации проекта зависят от того, сколько на это потребуется средств, и от возможностей медицинской промышленности производить новое оборудование. Для начала надо разработать программу на ближайшие пять лет, а может быть, и продлить на 10 лет, потому что разом такие вещи в масштабах всей страны создать нереально. Нужны огромные деньги и огромное количество работы», — пояснил Тумусов.

Он напомнил, что в 2024 году заканчивается программа модернизации первичного звена здравоохранения. В ее рамках обновляются и реконструируются здания, закупается оборудование, но, как отметил депутат, тотальной технологической модернизации не происходит.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Исключение составляет разве что Москва, но столица — это не вся страна. Поэтому уже давно назрела необходимость совершенствования системы здравоохранения, начиная с фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных поселениях. Человек в самой захудалой деревне должен иметь доступ к пунктам медпомощи, оснащенным современным оборудованием для диагностики и проведения анализов, той же аппаратурой для УЗИ. Для этого надо менять и нормативно-правовую базу», — добавил парламентарий.

Как новый нацпроект связан с импортозамещением

По мнению профессора кафедры управления и экономики здравоохранения ВШЭ доктора медицинских наук Василия Власова, национальный проект, по сути, предусматривает импортозамещение лекарств и приборов. Такая программа, как считает ученый, стране необходима.

«Санкции, введенные против РФ, не затрагивают экспорт в Россию медицинского оборудования и изделий, лекарств и их компонентов. Однако международная торговля сильно усложнена, поэтому тема импортозамещения в этой области становится все более актуальной», — отметил Власов в беседе с NEWS.ru.

В области фармацевтики и медицинского приборостроения пожелания об импортозамещении высказывались как минимум последние 15 лет, отметил профессор. По его словам, успехи в этой области есть, но «далеко не такие значительные, как хотелось бы».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда в России появится вакцина от рака

Василий Власов в разговоре с NEWS.ru отметил, что вакцина против рака «несколько лет назад упоминалась как перспективная разработка», но о конкретных ее успехах пока не известно.

В апреле 2023 года газета Guardian со ссылкой на представителя фармацевтической корпорации Moderna Пола Бертона писала, что через несколько лет в мире появятся вакцины от рака, сердечно-сосудистых, аутоиммунных и других заболеваний. По словам Бертона, компания разрабатывает персонализированные вакцины против различных типов онкологических заболеваний. Препарат основан на мРНК-терапии.

В октябре 2022 года соучредители немецкой компании-конкурента BioNTech (она первой разработала вакцину против COVID-19 совместно с американской Pfizer) также заявили, что «вакцины для лечения рака будут возможны к 2030 году».

Российские исследователи отмечали, что пока такие препараты показали эффективность главным образом при лечении меланомы. Во избежание рецидива препарат вкалывается пациентам, которым удалили новообразование хирургическим путем.

По мнению онколога Евгения Черемушкина, вакцинация может стать дополнительным методом лечения злокачественных новообразований, но до массового применения такого вида препаратов пройдут еще годы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Вакцинация — это введение какого-то антигена, который относится к иммунной системе и может участвовать в уничтожении чужеродного агента. Однако рак разрушает нашу систему и поражает любой орган, из-за чего организм уже не способен отслеживать неконтролируемый рост клеток, в которых происходит мутация. Это главная проблема в использовании вакцин для борьбы с раком», — пояснил Черемушкин NEWS.ru.

Он добавил, что в США подобные препараты использовали для борьбы с опухолью головного мозга. Но вакцина не входит в стандарты лечения и до сих пор является экспериментальной.

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