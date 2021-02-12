Вакцина от коронавируса «Спутник V» вошла в топ-3 по числу одобрений в мире

https://static.news.ru/photo/ab5415ac-6d16-11eb-a7f2-96000091f725_660.jpg Фото: Sobhan Farajvan/Global Look Press

Российскую вакцину «Спутник V» одобрили уже 26 государств в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, Африке, Азии и Северной Америке. Таким образом препарат вошёл в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Как сообщили в Российском фонд прямых инвестиций (РФПИ), первое место в мире по числу одобрений в настоящее время занимает вакцина Pfizer, разрешённая в 35 странах, за ней следует AstraZeneca (31 страна). При этом «Спутник V» обогнал по числу одобрений вакцину Moderna (14 стран), а также три китайские вакцины — Sinopharm (13), Sinovac (10), CanSino (2)/

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что все три российские вакцины от коронавируса получат рекомендацию ВОЗ к использованию, писал NEWS.ru.

В августе 2020 года Россия зарегистрировала препарат от коронавируса, получивший название «Спутник V». Он был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

В октябре второй российской вакциной от коронавируса, получившей регистрацию, стала «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

В январе 2021 года Минздрав получил от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова документы для регистрации вакцины «КовиВак». Регистрация препарата ожидается в ближайшее время.