Вакцина от коронавируса «Спутник V» вошла в топ-3 по числу одобрений в мире

Российскую вакцину «Спутник V» одобрили уже 26 государств в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, Африке, Азии и Северной Америке. Таким образом препарат вошёл в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.
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Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что все три российские вакцины от коронавируса получат рекомендацию ВОЗ к использованию, писал NEWS.ru.
В августе 2020 года Россия зарегистрировала препарат от коронавируса, получивший название «Спутник V». Он был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
В октябре второй российской вакциной от коронавируса, получившей регистрацию, стала «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
В январе 2021 года Минздрав получил от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова документы для регистрации вакцины «КовиВак». Регистрация препарата ожидается в ближайшее время.