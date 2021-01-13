Вакцина от коронавируса появилась в частных клиниках Москвы

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Власти Москвы договорились об организации процесса вакцинации населения от коронавируса с несколькими десятками частных клиник столицы. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, в 15 таких медучреждений препарат уже доставили.

Мы направили предложения в частные клиники, что готовы бесплатно предоставить вакцину для организации дополнительных пунктов вакцинации в учреждениях. Уже более 50 частных компаний изъявили желание сотрудничать с правительством Москвы, а с 34 из них мы уже заключили соглашения, — цитирует Ракову ТАСС.

Она добавила, что в некоторых клиниках вакцинация москвичей уже началась. При этом, уточнила вице-мэр, сам препарат для граждан бесплатный, оплата требуется только за оказание услуг по его введению.

Данные о прошедших иммунизацию жителях столицы вносят в единую информационную систему, отметила Ракова.

Вакцинация в Москве началась 5 декабря. Список категорий граждан, кому рекомендовано пройти процедуру, постоянно расширяется.

Президент России Владимир Путин поручил с 18 января начать массовую вакцинацию всех россиян, писал NEWS.ru.