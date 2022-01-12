Вакцина от коронавируса AstraZeneca может появиться в России

Британско-шведская компания AstraZeneca намерена обратиться в российский Минздрав с просьбой о регистрации в стране своей вакцины от коронавируса, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании. Отмечается, что компания запросит одобрение препарата по итогам исследований его комбинации со «Спутником Лайт».

Мы собираемся подать документы на регистрацию, когда у нас появятся данные по результатам исследования комбинированного применения вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт», — сказал собеседник агентства.

В декабре в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что результаты клинических исследований комбинации вакцин «Спутник» и AstraZeneca будут опубликованы в декабре 2021 или январе 2022 года.

Ранее один из разработчиков вакцины «Спутник V», ведущий сотрудник центра Гамалеи Дмитрий Щебляков выступил за признание зарубежных вакцин от коронавируса на территории России. По его словам, комбинации различных препаратов могут давать хорошие результаты по защите от инфекции. Щебляков напомнил, что центр имени Гамалеи при поддержке РФПИ уже проводил исследования комбинаций вакцин, в частности, с британским препаратом AstraZeneca, китайским Sinovac и американским Pfizer.