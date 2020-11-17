Вакцина «ЭпиВакКорона» будет бесплатной для граждан России

https://static.news.ru/photo/f028010e-28c7-11eb-b70b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора/АГН «Москва»

Руководитель государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона», разработанная в учреждении, будет бесплатной для россиян.

По словам Максютова, о коммерческой продаже препарата в РФ «не может быть и речи».

Вся вакцина, которая производится в государственном научном центре «Вектор» Роспотребнадзора, будет бесплатна для граждан РФ, — цитирует Максютова РИА Новости.

«ЭпиВакКорону» зарегистрировали в середине октября. 17 ноября начались пострегистрационные испытания препарата. «Вектор» планирует задействовать в испытаниях подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Массовую вакцинацию проведут в 2021 году, передавал NEWS.ru.

Помимо «ЭпиВакКороны» в РФ также зарегистрирована вакцина «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи. Также ведутся работы ещё над одним, пока безымянным препаратом. Министерство здравоохранения не исключает регистрации вакцин от COVID-19, выпущенных за рубежом. Ведомство готово рассматривать поданные в правильном порядке документы от иностранных производителей.