«Ты, гадёныш!»: в нижегородской школе вахтёрша скрутила ученика

https://static.news.ru/photo/7ddd719a-33eb-11eb-a5ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство образования Нижегородской области организовало внутреннюю проверку после инцидента в одной из школ, где вахтёрша силой удерживала и оскорбляла пятиклассника. Видеозапись произошедшего появилась в региональных группах соцсетей.

На кадрах видно, как женщина с силой хватает ученика, в то время как тот громко просит отпустить его.

Иди сюда, иди сюда! Ты, гадёныш! Он ещё и дерется! Сядь, я сказала, успокойся! Ты посмотри, весь класс взбудоражил. Я тебя не отпущу, — приводит слова женщины NM.ru.

В какой-то момент в противостояние вмешивается другая женщина, собирает очевидцев вокруг себя и требует, чтобы они удалили видеозаписи.

Издание уточняет, что потасовка произошла в школе № 101. Предварительной причиной инцидента в региональном Минобразования назвали конфликт между двумя учениками школы, который пытались урегулировать взрослые. Тем не менее, в ведомстве пообещали сделать организационные выводы после проверки.

Эту же школу закончил и Даниил Монахов, получивший печальную славу как борский (или нижегородский) стрелок. 13 октября 18-летний подросток приехал погостить к бабушке в посёлок Большеорловское и после конфликта с ней устроил стрельбу из ружья. Он убил нескольких человек и начал стрелять по рейсовому автобусу. Погибли четверо, включая бабушку стрелка, она умерла через несколько дней в больнице, писал NEWS.ru.