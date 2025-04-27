Помните тот самый советский торт из вафельных коржей? Он до сих пор спасает хозяек, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное к чаю. Весь секрет — в волшебном сочетании хрустящих вафель и нежного крема.
Ингредиенты:
- Вафельные коржи — 8–10 шт
- Сгущенное молоко — 1 банка
- Сливочное масло — 180 г
- Шоколад — 50 г
- Ванильный сахар — 1 пакетик
- Какао-порошок — 1 ст. л.
Приготовление:
Готовим крем
Мягкое сливочное масло взбиваем с ванильным сахаром до пышности. Не прекращая взбивать, постепенно добавляем сгущенку. Взбиваем еще 5 минут до однородной кремообразной консистенции.
Собираем торт
Каждый вафельный корж обильно смазываем приготовленным кремом. Каждый слой посыпаем тёртым шоколадом.
Украшаем
Верхний корж и бока торта смазываем кремом и посыпаем какао-порошком. Для разнообразия можно использовать измельчённые орехи.
Даем пропитаться
Отправляем торт в холодильник минимум на 3 часа (лучше на ночь).
Почему это идеальный десерт:
- Готовится быстрее, чем печётся бисквит
- Не требует выпечки и особых кулинарных навыков
- Напоминает вкус детства
- Бюджетный и всегда получается
Совет: для более насыщенного вкуса можно добавить в крем 1 ст. л. коньяка или растворимого кофе. А если заменить часть сгущенки на вареную — получится новый интересный вкус!
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