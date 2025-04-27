Вафельный торт за 15 минут: ностальгия по советскому детству

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Помните тот самый советский торт из вафельных коржей? Он до сих пор спасает хозяек, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное к чаю. Весь секрет — в волшебном сочетании хрустящих вафель и нежного крема.

Ингредиенты:

Вафельные коржи — 8–10 шт

Сгущенное молоко — 1 банка

Сливочное масло — 180 г

Шоколад — 50 г

Ванильный сахар — 1 пакетик

Какао-порошок — 1 ст. л.

Приготовление:

Готовим крем

Мягкое сливочное масло взбиваем с ванильным сахаром до пышности. Не прекращая взбивать, постепенно добавляем сгущенку. Взбиваем еще 5 минут до однородной кремообразной консистенции.

Собираем торт

Каждый вафельный корж обильно смазываем приготовленным кремом. Каждый слой посыпаем тёртым шоколадом.

Украшаем

Верхний корж и бока торта смазываем кремом и посыпаем какао-порошком. Для разнообразия можно использовать измельчённые орехи.

Даем пропитаться

Отправляем торт в холодильник минимум на 3 часа (лучше на ночь).

Почему это идеальный десерт:

Готовится быстрее, чем печётся бисквит

Не требует выпечки и особых кулинарных навыков

Напоминает вкус детства

Бюджетный и всегда получается

Совет: для более насыщенного вкуса можно добавить в крем 1 ст. л. коньяка или растворимого кофе. А если заменить часть сгущенки на вареную — получится новый интересный вкус!

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