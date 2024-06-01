Исследователь морей, депутат и Герой России: фото ушедшего Чилингарова

Фото: Roman Denisov/Global Look Press

Артур Чилингаров на Ледовом аэродроме Барнео, 2003 год

1 июня депутат Государственной думы и арктический исследователь Артур Чилингаров ушел из жизни в 84 года. Он родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде. Его детство прошло в блокадном городе, а позднее он был эвакуирован в Усть-Каменогорск. Отца Чилингарова, Николая Гавриловича Чилингаряна, репрессировали в 1940-х годах.

Вице-спикер российского парламента Сергей Неверов уточнил, что причиной смерти политика стала продолжительная и тяжелая болезнь. Его уход, добавил он, стал невосполнимой утратой. Вице-спикер также назвал Чилингарова человеком с потрясающим чувством юмора, эрудицией, мужеством, состраданием и стремлением к познанию нового.

За свою жизнь Чилингаров успел внести огромный вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана. Он стоял во главе сразу нескольких соответствующих экспедиций, а также принимал участие в сложнейших спасательных операциях. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что жизненный путь политика является примером для всех россиян.

Помимо прочего, Чилингаров был удостоен звания Героя Советского Союза и Героя РФ. В 1986 году он участвовал в ликвидации последствий аварии, произошедшей на Чернобыльской атомной электростанции, а уже на следующий год возглавил поход атомного ледокола «Сибирь».

Среди многочисленных достижений Чилингаров также ордена «Знак Почета» (1976), Трудового Красного Знамени (1981), Ленина (1986), «За морские заслуги» (2003), «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней (2019, 2007, 2014). Он был отмечен благодарностями президента (1997, 2003, 2008) и правительства РФ (2019), Почетной грамотой правительства РФ (2004) и президента РФ (2009) и другими наградами.

Церемония прощания с депутатом Госдумы состоится во вторник, 4 июня, в храме Христа Спасителя. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.