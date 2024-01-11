V1.RU: осужденный за серию убийств волгоградец погиб в зоне СВО на Украине

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Денис Зубов

Портал V1.RU сообщил о гибели в зоне проведения СВО маньяка-расчленителя из Волгограда Дениса Зубова. Информацию изданию подтвердили родственники мужчины. По их словам, на могиле указана дата смерти 20 апреля 2023 года. Зубов известен тем, что после убийства своих жертв он отрезал им половые органы.

Его долго не могли опознать. Мы только осенью похоронили его, — сообщили родственники.

Всего на счету Зубова три жертвы. В том числе в 2014 году он убил бывшую сожительницу. Задержали мужчину только в 2016 году. Он был приговорен к 21 году исправительной колонии строгого режима. Дело рассматривалось с привлечением суда присяжных.

В конце декабря стало известно, что 55-летний Павел Шувалов, более известный как тулунский маньяк, осужденный на 24 года колонии, погиб в зоне специальной военной операции. Он заключил контракт с одной из частных военных компаний в апреле 2023 года и отправился на передовую.

В январе сообщалось, что экс-глава управления МВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, которого осудили за незаконное приобретение боеприпасов и взяточничество, погиб в зоне проведения СВО. Трифонова задержали в 2019 году. В 2015 году он через посредников получил от экс-замглавы банка «Кольцо Урала» взятку в размере 7,5 млн рублей в обмен на помощь в возбуждении дела против должника банкира.