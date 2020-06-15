В ЗВО разъяснили порядок проведения парадов и шествий в честь Победы

https://static.news.ru/photo/d6de67a2-af36-11ea-bbba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба Западного военного округа России разъяснила, в каких городах, входящих в состав ЗВО, пройдут парады Победы, а в каких ограничатся шествиями.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 24 июня парады пройдут только в Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Воронеже, Туле и Калининграде. В остальных населённых пунктах округа, где дислоцируются соединения и воинские части ЗВО, запланированы торжественные шествия, в которых примут участие войска территориальных гарнизонов, передаёт сообщение пресс-службы РИА Новости.

Представители военного округа отметили, что решения о характере праздничных мероприятий согласовываются с местными органами самоуправления. В пресс-службе добавили, что при подготовке к парадам и шествиям места тренировок и проживания военнослужащих, а также транспорт постоянно дезинфицируются. Каждый военный перед включением в состав парадных расчётов тестируется на коронавирус. Участников тренировок постоянно осматривают медики.

Традиционные праздничные мероприятия в честь Дня Победы не состоялись в полном объёме 9 мая из-за распространения коронавирусной инфекции. Путин пообещал провести их, когда эпидемиологическая обстановка станет спокойнее. Позже президент назначил датой проведения парадов и шествий 24 июня. Власти ряда российских городов отказались от проведения масштабных торжеств в этот день в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавируса.

Ранее NEWS.ru публиковал кадры финальной репетиции воздушной части парада Победы.