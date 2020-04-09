В Звенигороде за две недели построили больницу-трансформер

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В Звенигороде на следующей неделе начнёт функционировать новая современная больница для пациентов с коронавирусом.

Лечебное учреждение удалось создать за две недели. В больнице будет два корпуса на семь и три этажа, 554 койки, каждая из которых обеспечена кислородом.

Самые сложные решения реализовали в первом корпусе. Он сможет принять 114 пациентов. 35 коек будет в реанимации на первом этаже. Ещё 79 боксированных коек — на втором и третьем этажах, они в любое время могут быть трансформированы в реанимационные.

Как сообщает телеканал «360», в каждом боксе будет индивидуальная вытяжка, видеонаблюдение, телевизор. В отделении реанимации 29 мест оснастят аппаратами искусственной вентиляции легких.

В больнице осталось установить телевизоры, видеокамеры, пожарную сигнализацию, занести мебель и оборудование.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поставил задачу открыть больницу уже 13 апреля.

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Андрей Воробьёв ввёл дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Согласно подписанному им постановлению, всех прибывающих в подмосковные аэропорты будут доставлять до места их проживания для организации карантина или самоизоляции. Кроме того, в области временно запрещено посещение кладбищ, за исключением проведения похорон.