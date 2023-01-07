Кадыров: в зону СВО отправили 300 спецназовцев из Чечни

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Около 300 спецназовцев из Чеченской Республики отправились в зону проведения специальной военной операции, написал в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров. По его словам, бойцы из Чечни доказали высокую боеспособность и эффективность при выполнении поставленных задач.

Сегодня на подмогу к своим братьям на линии фронта из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова выдвинулись порядка 300 бойцов ОМОНа «Ахмат-1» управления Росгвардии по ЧР, — написал он.

Проводили ОМОН председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов, вице-премьер правительства региона Абузайд Висмурадов и начальник республиканского правления Росгвардии Шарип Делимханов.

Ранее Кадыров сообщил, что перед Новым годом из украинского плена были освобождены 82 российских военнослужащих. По его словам, всего за декабрь прошлого года удалось освободить около 200 бойцов ВС РФ. Глава Чечни подчеркнул, что освобождение военных было организовано при активном содействии Минобороны РФ и председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

Кроме того, Кадыров заявил, что считает всю территорию Украины российской, в связи с чем Вооруженные силы РФ теперь должны перейти от обороны к наступлению и начать «нападать везде». Саму спецоперацию он назвал джихадом — битвой за веру. В этой связи, по его мнению, ни один мусульманин не станет предпринимать попыток уклониться от «уничтожения шайтанов».