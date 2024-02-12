В зоне СВО ликвидирован элитный офицер ВСУ Рогов: в зоне СВО ликвидирован элитный офицер ВСУ Литюга с позывным Хабиб

Фото: МО Украины

Бойцы Вооруженных сил России ликвидировали в зоне СВО офицера центра Сил специальных операций Украины «Восток» майора Андрея Литюгу с позывным Хабиб, сообщил председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Он отметил, что военный несколько дней не дожил до своего 10-летнего юбилея участия «в боях против собственного народа».

По словам Рогова, в 2022 году Хабиб командовал группой спецназа, которая захватывала Балаклею в Харьковской области. Он добавил, что Литюга «начал убивать жителей Новороссии в марте 2014 года».

Ранее также сообщалось о ликвидации начальника связи 103-й бригады Территориальной обороны Вооруженных сил Украины (Львовская область) полковника Владимира Тимьяка. Офицер попал под обстрел в Купянском районе.

До этого российские военные ликвидировали в зоне СВО командира отряда ВСУ «Белые демоны» Василия Яремко с позывным Ярый. Подразделение «Белые демоны» входит в состав батальона «Карпатская сечь». Яремко нейтрализовали 25 января во время столкновений у Макеевки в Донецкой Народной Республике.