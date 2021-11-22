«В жизни не сталкивался с подобным»: адвокат Сафронова рассказал о давлении

Один из адвокатов советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, Дмитрий Талантов рассказал о давлении на защиту со стороны следствия. Так, защищавший Сафронова Иван Павлов (лицо, исполняющее функции иностранного агента) был вынужден покинуть Россию. Самому Талантову мешают вести рабочий процесс, сообщил он порталу Sobesednik.ru.

Следователь заявил судье, что я в последнее время встречаюсь с Павловым, летая в Вашингтон и в Прагу. <...> Если подобное говорится в судебном заседании и подобную чушь произносит руководитель следственной группы, то это многое говорит о качестве работы следственной группы ФСБ. Если они перед судом рассказывают столь невероятную и дикую историю, на чём тогда строится дело Сафронова? — сказал Талантов.

Он добавил, что ему мешают пользоваться адвокатским производством. Следователь забирает листы бумаги, хотя по решению Конституционного суда адвокат может их использовать, когда дело не касается гостайны. Ходатайства следователь не принимает, требует отправлять их «Почтой России».

Я спрашиваю, нельзя ли сдать в ФСБ — нет, нельзя, у вас пропуск только в мой кабинет. При входе у меня отбирают буквально всё. Вы можете себе представить несколько десятков томов уголовного дела? Я должен запоминать наизусть всё, включая тысячи страниц экспертиз. Как может адвокат работать, не фиксируя ничего?! У меня отобрана соответствующая подписка. Я сам себе не враг, но запрещают буквально всё. Не знаю, к чему это приведёт, но я в жизни не сталкивался с подобным, — заявил Талантов.

Ранее Иван Сафронов отказался сотрудничать со следствием по делу о госизмене. Соответствующее решение было принято ещё летом, ранее Сафронову предлагали сотрудничать в обмен на звонок матери.

Журналист Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года. По данным следствия, в 2017 году он передал являющиеся секретными сведения чешской спецслужбе. Обвиняемый вину не признаёт и от сделки со следствием отказывается. Решением Мосгорсуда его арест был продлён до 7 января 2022 года.